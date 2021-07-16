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Юнармейцы из Ростовской области подарили Шойгу необычный подарок

Ян Брацкий
01:10 16.07.2021
Участники патриотического движения подарили министру фотографию, где отряд «Защитники неба России» встречает экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону».
Юнармейцы из Ростовской области подарили Шойгу необычный подарок
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу встретился с юнармейцами Ростовской области. Глава оборонного ведомства в рамках рабочей поездки в регион посетил Народный военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты». Сергей Шойгу почтил память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, возложил цветы к Мемориалу Славы, ознакомился с экспозицией музея и пообщался с юнармейцами.

© Минобороны России

На встречу с главой военного ведомства приехали около 100 активистов движения из Неклиновского района, на территории которого и располагается музейный комплекс «Самбекские высоты». Ребята задали Сергею Шойгу свои вопросы. Анжелика Сорокина из отряда «Защитники неба России» поинтересовалась впечатлениями министра после посещения мемориала, а одиннадцатиклассник Богдан Матиенко попросил у него совета, так как в следующем году планирует поступать в Военную академию войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского в Смоленске.

«Главное, чтобы твой выбор был осознанным и чтобы профессия тебе нравилась, тогда, все получится», - ответил Шойгу.

Министр обороны сказал, что музейный комплекс ему очень понравился и оставил запись в книге почетных гостей.

«Огромное спасибо ростовчанам за сбережение памяти о наших отцах и дедах, отвоевавших нашу свободу и будущее страны», - написал министр.

В одной из экспозиций музея представлены копии боевых знамен воинских частей, освобождавших Ростовскую область от гитлеровцев. Глава Министерства обороны поручил заменить их оригиналами.

«Нужно поработать в запасниках музея Вооруженных сил, найти реальные знамена и передать реликвии в музейный комплекс "Самбекские высоты"», - распорядился Сергей Кужугетович.

В завершении разговора юнармейцы подарили Сергею Кужугетовичу фотографию, где отряд «Защитники неба России» встречает экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону». После встречи с активистами Сергей Шойгу и губернатор Ростовской области Василий Голубев обсудили планы по развитию парка «Патриот», который был создан в минувшем году рядом с комплексом «Самбекские высоты».

© Минобороны России

В парке уже действуют экспозиции «Партизанская деревня» и «Кластер сухопутных войск». Руководитель региона сообщил министру обороны, что в августе на территории парка в рамках военно-технического форума Южного военного округа «Армия-2021» запланировано провести Всероссийскую историческую реконструкцию, посвященную освобождению Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч участников - самых смелых, отважных, инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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