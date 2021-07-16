Юнармейцы из Ростовской области подарили Шойгу необычный подарок

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На встречу с главой военного ведомства приехали около 100 активистов движения из Неклиновского района, на территории которого и располагается музейный комплекс «Самбекские высоты». Ребята задали Сергею Шойгу свои вопросы. Анжелика Сорокина из отряда «Защитники неба России» поинтересовалась впечатлениями министра после посещения мемориала, а одиннадцатиклассник Богдан Матиенко попросил у него совета, так как в следующем году планирует поступать в Военную академию войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского в Смоленске.

«Главное, чтобы твой выбор был осознанным и чтобы профессия тебе нравилась, тогда, все получится», - ответил Шойгу.

Министр обороны сказал, что музейный комплекс ему очень понравился и оставил запись в книге почетных гостей.

«Огромное спасибо ростовчанам за сбережение памяти о наших отцах и дедах, отвоевавших нашу свободу и будущее страны», - написал министр.

В одной из экспозиций музея представлены копии боевых знамен воинских частей, освобождавших Ростовскую область от гитлеровцев. Глава Министерства обороны поручил заменить их оригиналами.

«Нужно поработать в запасниках музея Вооруженных сил, найти реальные знамена и передать реликвии в музейный комплекс "Самбекские высоты"», - распорядился Сергей Кужугетович.

В завершении разговора юнармейцы подарили Сергею Кужугетовичу фотографию, где отряд «Защитники неба России» встречает экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону». После встречи с активистами Сергей Шойгу и губернатор Ростовской области Василий Голубев обсудили планы по развитию парка «Патриот», который был создан в минувшем году рядом с комплексом «Самбекские высоты».