В стране и мире Собран оперативный штаб: под Евпаторией угроза возникновения ЧС из-за пожара на мусорном полигоне Иван Линдеманн На месте находятся сотрудники МЧС и специальная тяжелая техника служб ГО. Ситуация осложняется погодными условиями. © Фото: Роман Тихончук facebook Читайте нас на: Под Евпаторией на западе Крыма загорелся мусорный полигон. По словам мэра города Романа Тихончука, в населенном пункте существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Как отметил Тихончук, на месте работает оперативный штаб по ликвидации угрозы ЧС. На месте находятся сотрудники МЧС и специальная тяжелая техника служб ГО. Ситуация осложняется погодными условиями. «Будем задействовать все возможные силы и средства для ликвидации угрозы ЧС по недопущению распространения очагов возгорания за периметр мусорного полигона и локализации возгораний», - написал мэр Евпатории на своей странице в Facebook. Согласно предварительной версии, причиной возгорания является поджог. Угроза ЧС возникла, в том числе, из-за аномально жаркой погоды, однако ситуация остается под контролем, заверил мэр города. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика