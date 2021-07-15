С поправкой на ветер и течение: морпехи Северного флота провели в Кольском заливе репетицию перед Днем ВМФ

Первую репетицию перед Днем ВМФ провели морпехи Северного флота. Боевые машины форсировали Кольский залив: красиво, в брызгах морской воды, на предельной скорости.

Самый сложный элемент – заезд в твиндек большого десантного корабля. Здесь важна ювелирная точность. При том, что большинство механиков-водителей делают это впервые в рамках морской десантной подготовки. Чем, по сути, и являются такие тренировки.

«Волнение всегда присутствует. Все-таки страшно, когда первый раз заходишь в воду. Но, тем не менее, все справляются. Никто не паникует, это – самое главное. Все идут вперед, в бой, без сомнений», – рассказал командир взвода отдельной бригады морской пехоты СФ Золто Арсаланов.

С поправкой на ветер и течение экипажи снова выравнивают машины за 100 метров от корабля, и идут четко в линию со строгим соблюдением маршевого расстояния – в два корпуса друг от друга. Цель достигнута: высадка способом «на плав» – превосходная, ни единой ошибки. Сразу после того, как бронетранспортеры покидают большой десантный корабль, они приступают к маневрированию на плаву, перестроению во время движения на воде и выезду на побережье.

В едином строю, но пока не в едином цвете. На покраску БТР встанут со дня на день, чтобы уже на генеральных репетициях быть во всей красе. Торжественный смотр ко Дню ВМФ состоится 25 июля.