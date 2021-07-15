На Украине заговорили о компенсации за «Турецкий поток»

Украине следует вести переговоры с Европейский союзом о «компенсации» убытков, возникших вследствие газопровода «Турецкий поток». Такое мнение высказала в своей статье для «Укринформа» директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук.

«Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на "Турецкий поток", согласно предварительно обнародованным оценкам Оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет "стоить" Украине 450 миллионов долларов», - заявила она.

Эксперт отметила, что в настоящее время на южном направлении через украинскую республику поставки газа происходят только в Молдавию. Как считает Ищук, в сложившейся ситуации возникает вопрос о важности последующей оптимизации украинской газотранспортной системы с учетом реального спроса после 2024 года.

«И если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования "Северного потока — 2", то оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой "Турецкого потока", пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению», - сказала эксперт.

«Турецкий поток» пролегает по дну Черного моря. Его протяженность около 1100 километров. Он состоит из двух ниток: первая предназначена для поставок газа в Турцию, вторая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы.