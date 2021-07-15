Армия Военнослужащие РХБЗ после схода воды проводят обработку населенных пунктов в Приамурье Олеся Степакова Для дезинфекции используются станции АРС-14КМ, смонтированные на базе автомобилей повышенной проходимости КамАЗ-5350. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Амурского общевойскового объединения ВВО проводят специальную обработку населенных пунктов подвергшихся затоплению в следствии паводка на реках Амур и Зея в Амурской области. Специалисты РХБЗ выполняют специальную обработку территорий частных дворов, приусадебных участков и дорог, чтобы исключить распространение инфекционных заболеваний после наводнения. Для дезинфекции используются специальные разливочные станции АРС-14КМ, смонтированные на базе автомобилей повышенной проходимости КамАЗ-5350, с применением особых растворов, способными уничтожить любые виды возбудителей заболеваний и являющиеся безвредными для людей. В течении двух недель специалистам подразделений РХБЗ предстоит обработать около 1 тысячи подворий в пяти населенных пунктах, расположенных в Благовещенском районе. Для проведения специальной обработки населенных пунктов, подвергшихся затоплению, привлечено около 10 единиц специальной техники и более 50 военнослужащих. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика