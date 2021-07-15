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Под утренним солнцем: на Неве прошла тренировка Главного военно-морского парада

Олеся Степакова
06:57 15.07.2021
В репетиции приняли участие около 20 боевых кораблей и катеров различного класса и водоизмещения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Санкт-Петербурге на Неве состоялась тренировка Главного военно-морского парада. В репетиции приняли участие около 20 боевых кораблей и катеров различного класса и водоизмещения. Тренировка проводилась с 05.00 до 06.00 15 июля. В маневрах участвовали малые ракетные корабли «Зеленый Дол» и «Одинцово», ракетные катера, десантные катера типа «Раптор», противодиверсионные катера типа «Грачонок», корабли противоминной обороны «Павел Хенов» и «Александр Обухов», обладающий самым большим в мире корпусом из композитных материалов, а также пограничные катера типа «Мангуст».

В настоящее время продолжается поэтапная установка кораблей статической линии парада на Неве. Свои точки уже заняли фрегат «Адмирал Касатонов» и малый ракетный корабль «Град Свияжск».

По итогам тренировки произведен разбор действий экипажей боевых кораблей и катеров и выданы соответствующие рекомендации.

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