Борьба с контрафактом: в России начали отслеживать импорт от границы до прилавка

С 1 июля система прослеживаемости импортных товаров в России выходит из тестового режима. Теперь ретейлерам придется сдавать отчет об операциях, получать регистрационные номера партии товаров, выставлять счета-фактуры с новыми реквизитами даже для физических лиц и перейти на электронный документооборот с контрагентами.

С помощью данной системы властям будет проще бороться с контрафактом и «серым» импортом, ведь за товарами будут следить от границы до прилавка. Пока что такой контроль касается не всех товаров. В перечень прослеживаемых вошли детские коляски и кресла безопасности, холодильники и морозильное оборудование, бытовые и промышленные стиральные машины и некоторые другие категории.

Прослеживаемость контролирует два вида импорта: ввоз в Россию из стран-участниц ЕАЭС и из других зарубежных государств. Прослеживаться будет не физическое перемещение товаров, а передача прав собственности на них. Напомним, что в пилотном режиме система работала два года.