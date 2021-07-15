В освобожденном от террористов сирийском Хан-Шейхуне открылась новая больница

Новая больница открылась в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Пока клиника может принимать только больных с простыми диагнозами.

«Эта больница открыта в рамках программы по восстановлению основных, важных социальных объектов провинции Идлиб. Сегодня мы открыли первую очередь, несколько отделений больницы в Хан-Шейхене», - сообщил вице-губернатор провинции Идлиб Мухаммад Фади Садун.

Дальнейшее расширение перечня медицинских услуг станет возможным после запуска второй очереди больницы. Еще пару месяцев назад, это были сплошные руины. Теперь, здесь современная стоматология, лаборатория, все то, что городу было необходимо в первую очередь.

«Здесь у нас работает педиатр, ведет осмотр детей самого разного возраста, очень квалифицированный врач, у него в помощниках две медсестры. Серьезные операции здесь проводить мы пока не в состоянии, второй этаж больницы еще на ремонте, не хватает врачей некоторых специализаций, но оказать первую помощь, поставить диагноз мы всегда сможем», - объяснил врач-хирург Хасан Джебава.

В город возвращаются местные жители. В настоящее время вернулось 700 семей, а всего ожидается возвращение двух тысяч семей. В городе идет масштабное восстановление инфраструктуры, обеспечено энергоснабжение, работает хлебопекарня, планируется открыть несколько школ.

Город Хан-Шейхун был освобожден от исламистских боевиков в 2019 году армией Сирии. Часть провинции Идлиб по-прежнему находится под контролем террористических группировок.