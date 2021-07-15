Во Франции создали искусственное фуа-гра

В одной из французских лабораторий создали фуа-гра. Оно было выращено из стволовых клеток оплодотворенного яйца утки.

Как пишет Bloomberg, ученым удалось сохранить вкус и текстуру деликатеса. Но пока что искусственное фуа-гра стоит довольно дорого, однако вскоре специалисты намерены сократить затраты на его производство примерно в 40 раз.

Также отмечается, что в компанию, которая выращивает деликатес, уже вложили $10 миллионов. И в будущем производители планируют создавать искусственную индейку и наггетсы.

Ранее диетолог объяснила, почему деликатесы в России больше не в моде.