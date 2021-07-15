Расчеты «Торнадо-Г» подавили наступление войск «противника» в Алабино

В Московской области на полигоне «Алабино» военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) подавили наступление условного противника. Военнослужащие в составе батарей реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» совершили марш на огневую позицию для подавления развивающийся атаки «неприятеля».

С помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» была проведена разведка с воздуха и обнаружено наступление сил условного противника. Из района развертывания был открыт залповый огонь по живой силе и бронированной технике «врага». Своевременное обнаружение позволило подавить условную атаку войск, не дав им прибыть в район развертывания для подготовки наступательной операции.

В боевых стрельбах реактивной артиллерии гвардейской танковой армии ЗВО было задействовано более 300 военнослужащих, а также свыше 120 единиц вооружения, военной и специальной техники. Во время учений военнослужащими были отработаны навыки по подготовке, наведению РСЗО и оперативному уничтожению условного противника.