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Расчеты «Торнадо-Г» подавили наступление войск «противника» в Алабино

Ян Брацкий
05:00 15.07.2021
В боевых стрельбах было задействовано более 300 военнослужащих, а также свыше 120 единиц вооружения, военной и специальной техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Московской области на полигоне «Алабино» военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) подавили наступление условного противника. Военнослужащие в составе батарей реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» совершили марш на огневую позицию для подавления развивающийся атаки «неприятеля».

С помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» была проведена разведка с воздуха и обнаружено наступление сил условного противника. Из района развертывания был открыт залповый огонь по живой силе и бронированной технике «врага». Своевременное обнаружение позволило подавить условную атаку войск, не дав им прибыть в район развертывания для подготовки наступательной операции.

В боевых стрельбах реактивной артиллерии гвардейской танковой армии ЗВО было задействовано более 300 военнослужащих, а также свыше 120 единиц вооружения, военной и специальной техники. Во время учений военнослужащими были отработаны навыки по подготовке, наведению РСЗО и оперативному уничтожению условного противника.

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