Под Тамбовом загорелся дом престарелых

В Тамбовской области произошел пожар в доме престарелых. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.

Как сообщает ведомство, сообщение о возгорании в доме-интернате для престарелых и инвалидов поступило в 00:40 по местному времени. Учреждение расположено на Высотной улице в Сосновке.

На место выехали два отделения пожарной части, служба пожаротушения и оперативная группа ГУ МЧС по Тамбовской области. На месте обнаружено возгорание на первом этаже.

По предварительным данным, пострадал один человек, его госпитализировали с отравлением угарным газом. Другие данные о пострадавших и причинах возгорания уточняются.