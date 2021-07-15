Ученые разработали метод диагностики заболевания по селфи со смартфона

Ученые из США научились определять уровень гемоглобина в крови по изображению внутренней части нижнего века глаза. Теперь, диагностировать анемию можно просто взглянув на селфи, сделанное на смартфон. Результаты исследований опубликованы в журнале PLOS ONE.

Изобретатели новейшего алгоритма - исследователи из Университет Брауна в городе Провиденс штата Род-Айленд. В своей работе они использовали предыдущие наработки. Например тот факт, что внутренняя часть человеческого века, называемая конъюнктивой, значительно бледнее при анемии.

В новом исследовании ученые получили на смартфоне изображения конъюнктивы глазного яблока 142 пациентов с широким диапазоном уровня гемоглобина. При научном анализе целой серии фотографий достоверность модели при прогнозировании анемии составила более 72 процентов.