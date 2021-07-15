Названы сроки запуска в России коммерческих вытрезвителей

В России могут появиться коммерческие вытрезвители. В настоящее время Минюст завершает экспертизу документов, а начать работу заведения смогут уже в октябре 2021 года, сказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

«Порядок уже подготовлен и согласован всеми тремя федеральными органами (Минздрав, Минтруд и МВД - ред.). В настоящее время он проходит экспертизу в министерстве юстиции. После чего, мы надеемся, будет опубликован и вступит в силу. Мы рассчитываем на то, что работа по этому документу будет завершена в третьем квартале», - сказал «Известиям» Салагай.

Коммерческие вытрезвители будут оснащены всем необходимым, включая туалет, душевые кабины, медкабинет и камеры хранения, добавил он. Как и раньше, доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители будут сотрудники полиции, а бизнес обеспечит безопасность постояльцев и оказание им медицинских услуг.