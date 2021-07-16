Олимпийское перемирие: генсек ООН призвал прекратить конфликты на время Игр в Токио

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны мира к олимпийскому перемирию в преддверии Игр в Токио. Соответствующее заявление распространено организацией в четверг.

Генсек напомнил, что старт Олимпиады – это традиционный сигнал к перемирию, чтобы «пушки молчали» на период спортивных состязаний. Согласно идее олимпийского перемирия, оно может стать началом длительного прекращения огня.

«Люди и народы могут развить эту передышку, чтобы установить длительный режим прекращения огня и найти путь к устойчивому миру… Я призываю все стороны конфликтов соблюдать олимпийское перемирие», - говорится в заявлении Гутерриша, которое цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что правительство Японии намерено ввести в Токио режим чрезвычайной ситуации в связи с тенденцией к увеличению количества заражений инфекцией коронавируса. Как стало известно от министра по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, режим может действовать до 22 августа.