«Завтра скажу правду»: премьер Чехии Бабиш анонсировал важное заявление
Близкий к правительству источник опроверг предположения о возможном взломе аккаунта главы кабмина в соцсетях.
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Глава чешского правительства Андрей Бабиш заинтриговал весь мир загадочным сообщением в социальных сетях. Дело в том, что он пообещал завтра «сказать правду».
«Завтра скажу правду», - написал Бабиш заглавными буквами в Twitter.
Никаких дополнительных комментариев премьер не оставил, остается только гадать и ждать завтрашнего дня. Издание Novinky, со ссылкой на близкий к правительству источник сообщило, что аккаунт Бабиша не был взломан, а сообщение он составил собственноручно.