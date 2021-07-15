«Завтра скажу правду»: премьер Чехии Бабиш анонсировал важное заявление

Глава чешского правительства Андрей Бабиш заинтриговал весь мир загадочным сообщением в социальных сетях. Дело в том, что он пообещал завтра «сказать правду».

«Завтра скажу правду», - написал Бабиш заглавными буквами в Twitter.

Никаких дополнительных комментариев премьер не оставил, остается только гадать и ждать завтрашнего дня. Издание Novinky, со ссылкой на близкий к правительству источник сообщило, что аккаунт Бабиша не был взломан, а сообщение он составил собственноручно.