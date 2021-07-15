За неделю до стартов: как российские спортсмены оказались в центре очередного допингового скандала

Ряды представителей олимпийской сборной России по плаванию редеют. Международная федерация отстранила Веронику Андрусенко и Александра Кудашева от Игр в Токио. Их подозревают в нарушении антидопинговых правил. В интервью нашему каналу Александр Кудашев рассказал, что проверяют его перед и во время соревнований уже больше десяти лет и до сих пор нареканий не было. Он надеется, что и в этот раз речь идет о досадной ошибке.

«Я, конечно, был ошарашен, в шоке был, сразу сообщил всем тренерам... На сегодняшний день я продолжаю тренироваться, только не со сборной тренируюсь, отдельно, потому что мне запрещено... Я за чистый спорт, никогда сам ничего не употреблял... Поэтому я надеюсь, что все закончится хорошо», – сказал он.

Связаться с Вероникой Андрусенко не удалось, спортсменка сейчас находится в Токио на сборах. На предстоящих играх честь страны ей предстояло отстаивать на дистанции 200 метров вольным стилем, Кудашеву – проплыть столько же баттерфляем. Оба хотя и не являются лидерами сборной, входят в ее эстафетные команды. В российской федерации плавания и в Министерстве спорта уже заявили, что поддержат ребят.

Какое именно вещество обнаружили у спортсменов не уточняется. Но подозрения основаны не на новых пробах.

«Наши российские спортсмены уже "собаку съели" на том, как надо проверять те или иные БАДы, витамины и любые лекарства, которые рекомендуют врачи... Как я понимаю, пробы "Б", на сегодняшний день, ее нет, поэтому доказательная база как с одной стороны сомнительная, так и с другой», – объяснил трехкратный чемпион мира по плаванию Евгений Коротышкин.

Интересно и то, что информацию о пробах Всемирное антидопинговое агентство WADA раскрыло именно сейчас – за восемь дней до Олимпиады. Оно продолжает порционно выдавать итоги расследования в отношении российских спортсменов из базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Ее за рубеж передал перебежчик Григорий Родченков. Коллеги спортсменов удивления не скрывают. Олимпиада для каждого – заветная мечта, и вряд ли бы кто-то этим шансом стал так рисковать.

«Каждый член сборной команда состоит в пуле WADA – это антидопинговый пул, где каждый спортсмен должен заполнять свое местонахождение и оставлять часовое окно, чтобы в это время в указанном месте мог приехать офицер и взять у тебя пробу, это может случиться в любой день», – отметила участница олимпийской сборной России по прыжкам в воду Мария Полякова.

Это отстранение – не дисквалификация, его можно будет оспорить прямо в Токио, где работает выездная бригада Международного арбитражного суда. Прецеденты, когда российские спортсмены после апелляций получали допуск непосредственно во время Игр, уже случались во время предыдущей Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

«Ребятам сейчас очень важно просто абстрагироваться от всего вообще, не читать никаких СМИ, ничего такого не делать. Никаких интервью, просто закрыться и продолжить тренироваться, потому что для них это, представляете, какой психологический стресс, в дальнейшем он может помешать показать результат. Поэтому сейчас только "вижу цель – не вижу препятствий"», – посоветовала призер Олимпийских игр 2004 года, пловчиха Станислава Комарова.

Скандалы такого рода всегда удар не только по моральном состоянию спортсменов, но и тень на репутации всей страны. По итогам прошлых расследований на игры в Токио россияне выйдут без флага, гимна и права называться сборной России. Большой спорт это всегда больше, чем просто спортивная конкуренция, уверена двукратная обладательница олимпийского золота Светлана Хоркина.

«Я могу точно сказать, что ждите еще разных сюрпризов, что еще выкинут. Спокойно мы не поедем. От начала Олимпиады и до конца, пока все не уедут, ждите, еще разные истории будут... Мы лучшие, мы победители, и нас в покое не оставят», – сказала она.

В США широко обсуждают отстранение от участия в Играх бегуньи ШаКерри Ричардс. В ее пробах WADA обнаружила каннабиоиды. Но общественность находка нисколько не смутила, негодование вызывают строгие, на взгляд американцев, требования антидопинговой ассоциации. Осторожно, но солидарно высказался даже Белый дом.

«Правила есть правила. Все знают, какие правила действуют. Должны ли они оставаться такими, должно ли это оставаться правилом – это другой вопрос», - говорится в заявлении.

Вопрос о том «должны ли правила оставаться такими» пока звучит чаще из уст фанатов. Для спортсменов – дисциплина превыше всего. Поэтому они с упорством продолжают тренировки и терпеливо ждут вердикта судей.