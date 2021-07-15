«Многомерное творчество»: Сюткин поделился воспоминаниями о Мамонове

Музыкант и композитор Валерий Сюткин в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями об актере Петре Мамонове. По словам артиста, у лидера группы «Звуки Му» был убедительный драматический талант.

«Мы не были близко знакомы, но я с уважением относился к этому достойному человеку. Я знал, что он тяжело болен. Мои глубокие соболезнования семье, не знаю, что и сказать. Его творчество многомерно: от ироничного проекта «Звуки Му» до главной роли в фильмах «Остров», «Царь». У него был убедительный драматический талант. Человек, который прошел всю гамму чувств в своей жизни и оставил нам правильный вектор для работы над собой», - подчеркнул Сюткин.

Напомним, актер и музыкант Петр Мамонов скончался в четверг, 15 июля, на 71-м году жизни.

В июне артиста госпитализировали с коронавирусной инфекцией и спустя некоторое время перевели на ИВЛ из-за ухудшения состояния.



Ранее лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев поделился своими воспоминаниями о Петре Мамонове. По словам рокера, Мамонов прошел эту жизнь очень достойно и правильно, как настоящий христианин.