Работают криминалисты: кадры из автобуса, в котором мужчина с ножом напал на пассажирок
Правоохранители разыскивают 51-летнего мужчину, причастного к совершению преступления.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Следственный комитет опубликовал видео изнутри автобуса, где мужчина зарезал женщину и серьезно ранил еще двоих. Инцидент произошел в четверг, 15 июля, в Ростовской области.
На месте работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту убийства и покушения на убийство СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело.
Правоохранители разыскивают 51-летнего мужчину, причастного к совершению преступления. Пострадавшие женщины 61 года и 55 лет находятся в больнице.