Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Работают криминалисты: кадры из автобуса, в котором мужчина с ножом напал на пассажирок

Анна Касаткина
17:20 15.07.2021
Правоохранители разыскивают 51-летнего мужчину, причастного к совершению преступления.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Читайте нас на:

Следственный комитет опубликовал видео изнутри автобуса, где мужчина зарезал женщину и серьезно ранил еще двоих. Инцидент произошел в четверг, 15 июля, в Ростовской области.

На месте работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту убийства и покушения на убийство СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело.

Правоохранители разыскивают 51-летнего мужчину, причастного к совершению преступления. Пострадавшие женщины 61 года и 55 лет находятся в больнице.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:24 В стране и мире
Умер Петр Мамонов
17:50 В стране и мире
Видео
ФСБ опубликовала кадры задержания боевика, готовившего теракт в Москве
14:56 В стране и мире
Видео
Гигантский «пыльный дьявол» в Мытищах попал на видео
17:20 В стране и мире
Видео
Работают криминалисты: кадры из автобуса, в котором мужчина с ножом напал на пассажирок
14:29 В стране и мире
В Кремле заявили, что территориальная целостность Украины не подвергается сомнению в России
Популярное
Видео
Шойгу оценил «шведский стол» в столовой мотострелковой дивизии под Ростовом
Захарова ответила на решение США по эвакуации афганцев цитатой Жванецкого
Мэр Майами объяснил свое заявление об авиаударах по Кубе
Видео
Исследователь раскрыл тайну неизвестных улик по делу о гибели группы Дятлова
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Кардиолог назвал неожиданную пользу ежедневного употребления кофе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.