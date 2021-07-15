Работают криминалисты: кадры из автобуса, в котором мужчина с ножом напал на пассажирок

Следственный комитет опубликовал видео изнутри автобуса, где мужчина зарезал женщину и серьезно ранил еще двоих. Инцидент произошел в четверг, 15 июля, в Ростовской области.

На месте работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту убийства и покушения на убийство СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело.

Правоохранители разыскивают 51-летнего мужчину, причастного к совершению преступления. Пострадавшие женщины 61 года и 55 лет находятся в больнице.