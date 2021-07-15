Москвича приговорили к ограничению свободы за заселение в хостел с COVID-19

Суд в Москве приговорил к десяти месяцам ограничения свободы мужчину, который поселился в хостеле, зная о своем диагнозе COVID-19.

Так, 41-летний мужчина заразился коронавирусом еще в апреле прошлого года. При выписке из больницы москвич подписал согласие на самоизоляцию. При этом указал недостоверный адрес своего проживания.

«Скрыв при заселении от администрации хостела, где проживали 20 человек, информацию о заболевании, он поставил под угрозу заражения работников и постояльцев», - уточнили в прокуратуре, передает ТАСС.

После того как в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, он скрылся от следствия. Москвича удалось найти лишь в мае этого года.