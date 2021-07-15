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Кудашев заявил, что ошарашен решением отстранить его перед Олимпиадой

Анна Касаткина
15:26 15.07.2021
Спортсмен более десяти лет сдает допинг-тесты и результаты всегда были отрицательными.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости
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Российский пловец Александр Кудашев признался, что шокирован отстранением от перед Олимпийскими играми в Токио. Он продолжает тренировки отдельно от команды и надеется на позитивный исход суда, рассказал спортсмен «Звезде».

Кудашев пояснил, что уже более десяти лет сдает допинг-тесты и результаты всегда были отрицательными.

«Никогда у меня не было замечаний, поэтому когда мне пришло это сообщение я, конечно, был ошарашен, в шоке был... Вся российская федерация плавания сразу же начала заниматься этой ситуацией, помогать», - сказал пловец.

Он добавил, что продолжает тренировки отдельно от сборной. Суд, по его словам, должен состояться в ближайшее время.

«Если суд заканчивается положительно, то есть меня оправдывают, то разрешено будет опять присоединиться к нашей команде и лететь в Токио вместе со всеми выступать. Я за чистый спорт всегда, никогда сам ничего не употреблял и, тем более, никогда не пропагандировал этого, поэтому я надеюсь что все закончится хорошо», - заключил Кудашев.

Международная федерация плавания (FINA) ранее на время отстранила российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Во Всероссийской федерации плавания заявили, что будут бороться за возможность спортсменов выступать на Олимпиаде.

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