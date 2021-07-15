В Москве на сотрудницу «Звезды» напали во время съемок на месте обрушения лифта

На сотрудницу «Звезды» во время съемок на юго-востоке Москвы, где произошло обрушение лифта, напал неизвестный мужчина, предположительно, работник склада. Он воспрепятствовал записи видеоматериалов, а затем, использовав ненормативную лексику и применив физическую силу, выгнал нашего журналиста с места происшествия.

Ранее стало известно, что в результате инцидента с падением лифта пострадали два человека в здании склада на юго-востоке Москвы из-за обрыва троса. По предварительной информации, обрушение произошло из-за перегруза.

Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, при спуске в подвал материалов находились два грузчика. Обрыв троса произошел на высоте двух с половиной метров.