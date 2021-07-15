ФТС выявила контрабанду 80 тысяч тонн нефти на Украину

Федеральная таможенная служба (ФТС) выявила контрабанду 80 тысяч тонн нефти из России на Украину на танкере, который должен был направляться в Италию.

«В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что капитан танкера «ALTAI», после погрузки в порту Новороссийск 80 тыс. тонн нефти, при убытии заявил порт назначения Аугуста (Италия), однако после выхода с территории Российской Федерации отправился в порт Южный (Украина), где осуществил выгрузку товаров в нарушение запрета», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Таким образом, были нарушены правила, установленные постановлением правительства России о запрете на вывоз из РФ на территорию Украины сырой нефти.

Как установили оперативники, капитан заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза. Компания-оператор зарегистрирована в Великобритании, сообщили в ФТС.

Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК России («Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере»).