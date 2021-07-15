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Удар «Искандера»: ракетчики «уничтожили» комплексы ПВО противника в Северной Осетии

Андрей Аркадьев
11:21 15.07.2021
Ракетные пуски выполнялись электронным способом.
Удар «Искандера»: ракетчики «уничтожили» комплексы ПВО противника в Северной Осетии
© Фото: Минобороны России
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В Северной Осетии прошли учения с ракетным соединением 58-й армии, сообщает пресс-служба Южного военного округа. В ходе тренировки ракетчики уничтожили «врага» с помощью комплексов «Искандер-М».

Военнослужащие прибыли в заданный район, где развернули комплексы, и получив координаты, уничтожили командные пункты и средства противовоздушной обороны противника.

Ракетные пуски выполнялись электронным способом. Цели находились на расстоянии до 330 километров.

«Ракетчики также выполнили задачи по многократной смене стартовых позиций, отразили нападение условной диверсионно-разведывательные группы», - говорится в сообщении.

Основное предназначение «Искандера-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

«Искандер» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания - пять-семь метров. Дальность стрельбы - до 500 километров.

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