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Путин назвал изменения в Конституции РФ достойным ответом на новые вызовы

Анна Назайкина
11:17 15.07.2021
Обновление основного закона страны дает возможность гарантировать условия для стабильного развития страны, заявил президент России.
Путин назвал изменения в Конституции РФ достойным ответом на новые вызовы
© Фото: kremlin.ru
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Конституция Российской Федерации является не застывшим сводом установок, обновленный основной закон страны - это соответствующий времени документ. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

«Конституция убедительно доказала свою эффективность, и еще многие десятилетия она будет оставаться надежным правовым фундаментом страны. Вместе с тем это не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ», - говорится в телеграмме, обращенной к читателям научно-популярного комментария к Конституции РФ.

Российский лидер отметил, что в прошлом году в стране произошли важные конституционные изменения, которые стали отражением воли граждан РФ. Эти преобразования, по словам Путина, представляют собой достойный ответ на сегодняшние вызовы.

«При подготовке поправок был не только в полной мере учтён мировой опыт и современные тенденции развития конституционного права - состоялась широкая дискуссия, в ходе которой были систематизированы и обобщены ключевые инициативы наших граждан, по сути, главных авторов, творцов изменений Конституции», - отметил глава государства.

Внесение поправок в основной закон страны дает возможность гарантировать условия для стабильного развития РФ в качестве демократического государства, в котором наивысшую ценность представляют права и свободы граждан страны, их благополучие.

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