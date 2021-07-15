Путин назвал изменения в Конституции РФ достойным ответом на новые вызовы

Конституция Российской Федерации является не застывшим сводом установок, обновленный основной закон страны - это соответствующий времени документ. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

«Конституция убедительно доказала свою эффективность, и еще многие десятилетия она будет оставаться надежным правовым фундаментом страны. Вместе с тем это не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ», - говорится в телеграмме, обращенной к читателям научно-популярного комментария к Конституции РФ.

Российский лидер отметил, что в прошлом году в стране произошли важные конституционные изменения, которые стали отражением воли граждан РФ. Эти преобразования, по словам Путина, представляют собой достойный ответ на сегодняшние вызовы.

«При подготовке поправок был не только в полной мере учтён мировой опыт и современные тенденции развития конституционного права - состоялась широкая дискуссия, в ходе которой были систематизированы и обобщены ключевые инициативы наших граждан, по сути, главных авторов, творцов изменений Конституции», - отметил глава государства.

Внесение поправок в основной закон страны дает возможность гарантировать условия для стабильного развития РФ в качестве демократического государства, в котором наивысшую ценность представляют права и свободы граждан страны, их благополучие.