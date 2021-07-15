МиГ-31 ВВО сопроводил американский самолет «Посейдон» вдоль побережья Камчатки

Сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили быстро приближающуюся к границе России над акваторией Тихого океана воздушную цель.

Чтобы опознать ее и не допустить нарушения государственной границы, в воздух подняли истребитель МиГ-31 дежурных по ПВО сил Восточного военного округа.

Экипаж МиГа идентифицировал визитера. Им оказался патрульный самолет ВМС США Р-8А «Посейдон». Он был сопровожден над водами Тихого океана вдоль юго-восточного побережья Камчатки.

Когда американский самолет развернулся в сторону от границы России, МиГ-31 без происшествий вернулся на аэродром.

Полет российского истребителя проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границы не допущено.