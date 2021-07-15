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В эпицентре пожаров: парашютисты-десантники потушили огонь в якутском нацпарке «Ленские столбы»

Андрей Аркадьев
10:26 15.07.2021
Сейчас в Якутии действуют 132 пожара. Их тушат с помощью авиации и пожарных десантников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Специалисты Авиалесоохраны потушили 105 природных пожаров за прошедшие сутки. Им удалось уменьшить площадь возгорания с миллиона до 780 тысяч гектаров.

Самая сложная обстановка остается в Якутии. В этом регионе 95 процентов очагов находятся в труднодоступных местах. Потушить их удается только с помощью авиации и пожарных десантников. Они спускаются в самые опасные районы на парашютах и специальных тросах.

Никакая техника на этих участках не пройдет, поэтому отряды, рискуя жизнью долгое время находятся в самом эпицентре пожаров. Например во всемирно известном нацпарке «Ленские столбы». Они тушат огонь с помощью специальных рюкзаков с содой, а также засыпая пламя землей и устанавливая защитные полосы.

Сейчас только в Якутии действуют 132 пожара. Для их тушения летчики даже вызывают дожди.

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