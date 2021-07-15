Движение перекрыто: более 30 вагонов сошли с рельсов в Забайкалье

На железнодорожном перегоне Угрюм-Нанагры в Забайкальском крае с рельсов сошли вагоны двух грузовых поездов. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.

Чрезвычайное происшествие случилось в Могочинском районе Забайкальской железной дороги. По данным ведомства, всего с рельс сошли 34 вагона двух грузовых поездов. К счастью, опасных грузов внутри не было.

Однако в результате ЧП была повреждена опора контактной сети, а также железнодорожное полотно на обоих путях. К месту происшествия направлена оперативная группа ГУ МЧС по региону, а также четыре аварийно-восстановительных поезда железнодорожной компании.

По данным ведомства, пострадавших в результате происшествия нет. Движение было остановлено. Ожидается, что это станет причиной задержки трех пассажирских поездов.