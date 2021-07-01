Эффективность защиты новой немецкой вакцины от COVID-19 составила 48%

Эффективность новой европейской вакцины от коронавируса CureVac, разработанной в немецком Тюбингене, составляет 48%. Об этом говорится в пресс-релизе компании-разработчика.

Цифра в 48% была получена по результатам основной фазы клинических испытаний. Для исследования было изучено 228 случаев заболевания коронавирусом, которые произошли после второй дозы введения препарата.

«CureVac сегодня объявила о результатах окончательного анализа международного исследования основной фазы 2b/3 вакцины-кандидата против COVID-19 первого поколения CVnCoV, в котором приняли участие примерно 40 тысяч человек», - цитирует ТАСС сообщение компании.

Отмечается, что наиболее высокую эффективность была отмечена в возрастной группе от 18 до 60 лет. Для людей этого возраста эффективность вакцины достигла 55%. Для заболеваний в средней и тяжелой форме защита достигла 77%. Кроме того, никто из контрольной группы вакцинированных и после заболевших пациентов не умер от коронавируса – таким образом, вакцина показала высокую защиту от возможного летального исхода.