Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: патрульные корабли КНР вошли в территориальные воды Японии у спорных островов

Олеся Степакова
07:13 14.07.2021
Отмечается, что в этом году китайские корабли входят в территориальные воды Японии в этом районе в тридцатый раз.
СМИ: патрульные корабли КНР вошли в территориальные воды Японии у спорных островов
© Фото: japanpress globallookpress
Читайте нас на:

Четыре патрульных корабля КНР зашли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку, на которые претендует Китай. Сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Это тринадцатый раз в этом году, когда китайские корабли входят в территориальные воды Японии у спорных островов. Как отмечается, на одном из кораблей была замечена автоматическая пушка.

Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин, ссылаясь на статью 5 Договора США и Японии, заявил, что Штаты готовы оборонять остров Сенкаку, право на который оспаривает Китай. Пятая статься договора подразумевает, что США и Япония будут совместно обороняться при вооруженной угрозе одной из стран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:15 Армия
Видео
Уничтожили на подступах: кадры учений противодиверсионных подразделений РВСН под Екатеринбургом
05:05 Армия
Видео
Минобороны передало более 61,5 тонны кислорода для нужд региональных ковид-госпиталей
04:03 В стране и мире
Россия переместилась на четвертое место в мировом рейтинге заболеваемости COVID-19
01:01 Армия
Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
03:53 В стране и мире
МВД разработало регламент контроля за работодателями мигрантов
Популярное
Отпуск коту под хвост: россиян предупредили о новой схеме обмана туристов
Ученые доказали бесполезность поливитаминов
В Екатеринбурге сообщили «об инсценировке» в деле гибели группы Дятлова
Видео
Кровь на асфальте: кадры последствий массовой драки на юго-востоке Москвы
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Захарова рассказала о краже железнодорожного указателя под Тверью сотрудником посольства США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.