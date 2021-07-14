СМИ: патрульные корабли КНР вошли в территориальные воды Японии у спорных островов

Четыре патрульных корабля КНР зашли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку, на которые претендует Китай. Сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Это тринадцатый раз в этом году, когда китайские корабли входят в территориальные воды Японии у спорных островов. Как отмечается, на одном из кораблей была замечена автоматическая пушка.

Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин, ссылаясь на статью 5 Договора США и Японии, заявил, что Штаты готовы оборонять остров Сенкаку, право на который оспаривает Китай. Пятая статься договора подразумевает, что США и Япония будут совместно обороняться при вооруженной угрозе одной из стран.