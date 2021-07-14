В стране и мире Ситуация в Сирии В Сирии состоялись первые за 11 лет скачки на арабских скакунах Виталий Акиньшин Спортивные мероприятия в туристической Латакии обещают сделать регулярными и более зрелищными. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Первые за последние 11 лет скачки на лошадях арабской породы прошли на ипподроме в городе Латакия в Сирии. Недавно отремонтированный стадион привлекает не только туристов, но и местных жителей. Такого праздника в Латакии не было очень давно. © ТРК "Звезда" Показательные выступления - почти театральная постановка, настоящие акробатические трюки на высокой скорости, сложнейшие приемы джигитовки под звуки оркестра. «Это очень важное событие для всей Сирии. Потому что у нас еще не все хорошо, а такие спортивные праздники объединяют и лишний раз подтверждают, что жизнь постепенно налаживается. Мы отремонтировали этот стадион, и сегодня здесь выступают наездники из разных провинций нашей страны. Раньше мы проводили эти соревнования каждый год. Но потом началась война, и было не спортивных праздников, здесь на стадионе был лагерь для беженцев. Это первые скачки за 11 лет», - рассказал президент Сирийского Олимпийского Комитета Фирас Муала. Скачки в Латакии вновь будут проходить регулярно - это подтолкнет людей к разведению чистокровных пород лошадей и привлечет туристов в город. «Наша страна всегда славилась лучшими в мире арабскими скакунами. Во время войны, конечно, много породистых лошадей погибло, но постепенно их разведение возрождается, вновь открываются конезаводы. Я купил свою лошадь в Дамаске, и сегодня она пришла первой», - радуется владелец скакуна Ахмед Аль-Харад. Скачки проходили на дистанции 1000, 1250, 1800 и 2250 метров, в семи заездах приняло участие 53 чистокровные арабские лошади. «Я начал заниматься всего четыре месяца назад, а сегодня выиграл здесь свой первый приз. Но я очень усердно тренировался, каждый день по несколько часов», - отметил жокей Махмуд Собар. На несколько лет, пока в Сирии шли активные боевые действия, этот ипподром превратился в лагерь для десятков тысяч беженцев. Страна, находилась на грани исчезновения. Тогда, было не до спортивных мероприятий. Месяц назад власти города провели огромную работу, чтобы восстановить спортивный комплекс, важной частью которого является ипподром. © ТРК "Звезда" Конные скачки в Сирии уже проводились в Дамаске и Хаме. Но, именно здесь, на ипподроме туристической Латакии, говорят организаторы, они будут проводиться на постоянной основе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика