Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

В Сирии состоялись первые за 11 лет скачки на арабских скакунах

Виталий Акиньшин
05:49 14.07.2021
Спортивные мероприятия в туристической Латакии обещают сделать регулярными и более зрелищными.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Первые за последние 11 лет скачки на лошадях арабской породы прошли на ипподроме в городе Латакия в Сирии. Недавно отремонтированный стадион привлекает не только туристов, но и местных жителей. Такого праздника в Латакии не было очень давно.

© ТРК "Звезда"

Показательные выступления - почти театральная постановка, настоящие акробатические трюки на высокой скорости, сложнейшие приемы джигитовки под звуки оркестра.

«Это очень важное событие для всей Сирии. Потому что у нас еще не все хорошо, а такие спортивные праздники объединяют и лишний раз подтверждают, что жизнь постепенно налаживается. Мы отремонтировали этот стадион, и сегодня здесь выступают наездники из разных провинций нашей страны. Раньше мы проводили эти соревнования каждый год. Но потом началась война, и было не спортивных праздников, здесь на стадионе был лагерь для беженцев. Это первые скачки за 11 лет», - рассказал президент Сирийского Олимпийского Комитета Фирас Муала.

Скачки в Латакии вновь будут проходить регулярно - это подтолкнет людей к разведению чистокровных пород лошадей и привлечет туристов в город.

«Наша страна всегда славилась лучшими в мире арабскими скакунами. Во время войны, конечно, много породистых лошадей погибло, но постепенно их разведение возрождается, вновь открываются конезаводы. Я купил свою лошадь в Дамаске, и сегодня она пришла первой», - радуется владелец скакуна Ахмед Аль-Харад.

Скачки проходили на дистанции 1000, 1250, 1800 и 2250 метров, в семи заездах приняло участие 53 чистокровные арабские лошади.

«Я начал заниматься всего четыре месяца назад, а сегодня выиграл здесь свой первый приз. Но я очень усердно тренировался, каждый день по несколько часов», - отметил жокей Махмуд Собар.

На несколько лет, пока в Сирии шли активные боевые действия, этот ипподром превратился в лагерь для десятков тысяч беженцев. Страна, находилась на грани исчезновения. Тогда, было не до спортивных мероприятий. Месяц назад власти города провели огромную работу, чтобы восстановить спортивный комплекс, важной частью которого является ипподром.

© ТРК "Звезда"

Конные скачки в Сирии уже проводились в Дамаске и Хаме. Но, именно здесь, на ипподроме туристической Латакии, говорят организаторы, они будут проводиться на постоянной основе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:05 Армия
Видео
Минобороны передало более 61,5 тонны кислорода для нужд региональных ковид-госпиталей
03:53 В стране и мире
МВД разработало регламент контроля за работодателями мигрантов
04:03 В стране и мире
Россия переместилась на четвертое место в мировом рейтинге заболеваемости COVID-19
01:01 Армия
Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
23:30 В стране и мире
Видео
«Ты что, не русский?»: Путин проиллюстрировал общность русских, украинцев и белорусов
Популярное
Отпуск коту под хвост: россиян предупредили о новой схеме обмана туристов
Ученые доказали бесполезность поливитаминов
В Екатеринбурге сообщили «об инсценировке» в деле гибели группы Дятлова
Видео
Кровь на асфальте: кадры последствий массовой драки на юго-востоке Москвы
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Захарова рассказала о краже железнодорожного указателя под Тверью сотрудником посольства США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.