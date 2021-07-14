Россия переместилась на четвертое место в мировом рейтинге заболеваемости COVID-19

Россия вышла на четвертое место по количеству заболевших коронавирусом с начала пандемии. Это следует из официальной статистики на сайте Всемирной организации здравоохранения.

По подсчетам организации, в РФ заболели 5 833 175 человек. По этому показателю страна опередила Францию и Турцию.

Самое большое число инфицированных по-прежнему зафиксировано в США. Там с начала пандемии заболели более 33,5 миллиона человек. На втором месте находится Индия, на третьем - Бразилия.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в 82 регионах страны. Некоторое снижение случаев инфицирования COVID-19 фиксируется только в Москве.