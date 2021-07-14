Уничтожили на подступах: кадры учений противодиверсионных подразделений РВСН под Екатеринбургом
Ракетчики уничтожили «диверсантов» на подступах к полевым позициям ракетного полка мобильного ракетного комплекса «Ярс». Учения проходили в Свердловской области.
Военнослужащие РВСН Тагильского ракетного соединения отработали множество задач. В их числе – маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования и борьба с диверсионными формирования.
Согласно замыслу учений, «диверсанты» провели минирование на маршрутах боевого патрулирования. Для решения задачи привлекли подразделения противодиверсионной обороны.
В позиционных районах ракетного соединения для разведки использовали беспилотные летательные аппараты, входящие в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М». Диверсионно-разведывательные группы были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и нейтрализованы.