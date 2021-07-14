Армия Уничтожили на подступах: кадры учений противодиверсионных подразделений РВСН под Екатеринбургом Иван Линдеманн Согласно замыслу учений, «диверсанты» провели минирование на маршрутах боевого патрулирования. Для решения задачи привлекли подразделения противодиверсионной обороны. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Ракетчики уничтожили «диверсантов» на подступах к полевым позициям ракетного полка мобильного ракетного комплекса «Ярс». Учения проходили в Свердловской области. Военнослужащие РВСН Тагильского ракетного соединения отработали множество задач. В их числе – маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования и борьба с диверсионными формирования. Согласно замыслу учений, «диверсанты» провели минирование на маршрутах боевого патрулирования. Для решения задачи привлекли подразделения противодиверсионной обороны. В позиционных районах ракетного соединения для разведки использовали беспилотные летательные аппараты, входящие в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М». Диверсионно-разведывательные группы были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и нейтрализованы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика