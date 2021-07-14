Отпуск коту под хвост: россиян предупредили о новой схеме обмана туристов

В период отпусков активизировались мошенники, которые применяют различные обманные схемы в отношении туристов. Одна из популярных среди преступников схем – создание подложных сайтов для бронирования отелей и жилья.

По словам исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павла Шуста, в последнее время этот механизм мошенников стал наиболее популярен. Злоумышленники создают страницы несуществующих «отелей», с помощью которых выманивают деньги у туристов.

«Мошенники регистрируют несуществующий отель или апартаменты на платформе бронирования и начинают принимать заявки на проживание. После получения первых обращений они связываются с туристами напрямую и просят еще раз подтвердить бронирование, введя данные своей банковской карты на сайте», - рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Вместе с подтверждением бронирования мошенники отправляют ссылку на оплату. Однако она ведет не на официальный ресурс, а на поддельную страницу, похожую на сайт бронирования. Таким образом, обманутый человек передает злоумышленнику и данные карты, и деньги в виде перевода.

Стоит отметить, что платформа для бронирования в этой схеме не может нести ответственности за кражу данных и средств, поскольку пользователь вводит эти данные на стороннем сайте. Эксперт подчеркнул, что финансовые вопросы не надо решать в мессенджере, почте или по телефону – данные должны передаваться строго через ту платформу, через которую осуществлялось бронирование.

Шуст напомнил, что все переводы должны подтверждаться СМС от банка, и в сообщении должно быть указано назначение платежа. Перед любым платежом необходимо внимательно изучить страницу, на которой вы собираетесь оставить свои данные. В случае сомнений необходимо связаться с платформой бронирования по официальным каналам.