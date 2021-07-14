Расчеты «Искандер-М» ВВО отразили нападение «диверсантов» в Приморье
По легенде, в ходе выдвижения дивизионов ОТРК «Искандер-М» на позицию для ракетных пусков, условные террористы предприняла попытку нападения.
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Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» совместно с подразделением противодействия диверсионно-разведывательным группам ракетного соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, отработали задачи по предотвращению захвата условным противником стартовых позиций.