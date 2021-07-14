Армия Расчеты «Искандер-М» ВВО отразили нападение «диверсантов» в Приморье Ян Брацкий По легенде, в ходе выдвижения дивизионов ОТРК «Искандер-М» на позицию для ракетных пусков, условные террористы предприняла попытку нападения. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» совместно с подразделением противодействия диверсионно-разведывательным группам ракетного соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, отработали задачи по предотвращению захвата условным противником стартовых позиций. © Минобороны России По замыслу учений, в ходе выдвижения дивизионов ОТРК «Искандер-М» на позицию ракетных пусков условные террористы предприняла попытку нападения. © Минобороны России Сопровождавшие комплексы подразделения боевого охранения создали дымовую завесу для дезориентации «противника» и маскировки колонны движущейся техники, а также отработали применение различных тактических приемов для уничтожения условных диверсантов. © Минобороны России Кроме того, в рамках учения была отработана система связи и организации взаимодействия расчетов ОТРК «Искандер-М» и подразделения охраны и обороны при совместном выполнении задач. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика