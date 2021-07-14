Тонны воды и облака пепла: кадры работы авиации Минобороны РФ на пожарах в Якутии

Авиация Минобороны России оказывает помощь в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия). За минувшие сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили сброс более 80 тонн воды на очаги крупного природного пожара, после чего вернулись на аэродром временного базирования для подготовки к повторному вылету. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 выполнили 27 сбросов воды.

Всего за время выполнения задач по тушению пожаров на территории Якутии, авиацией Минобороны России выполнено 116 сбросов более 420 тонн воды, а также перевезено 180 специалистов противопожарной службы и свыше 25 тонн грузов. По поручению президента Российской Федерации министром обороны Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки Минобороны России для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами в Якутии.

В состав авиационной группировки входят вертолеты Ми-8 армейской авиации и самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Самолеты Ил-76, задействованные в тушении пожара в Якутии, оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2), емкостью 42 тонны, вертолеты Ми-8 оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5, емкостью пять тонн, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.