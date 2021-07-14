Ученые доказали бесполезность поливитаминов

Витамины и минеральные добавки бесполезны. К такому выводу пришли ученые из американского Университета Джонса Хопкинса.

В результате многолетних исследований, в которых участвовали тысячи человек, специалисты установили, что поливитамины не снижают риск сердечных заболеваний, рака, деградации мыслительных способностей и памяти, не уменьшает количество повторных инфарктов.

Более того, переизбыток некоторых витаминов, наоборот, может негативно отразиться на организме. Например, в больших дозах нельзя употреблять витамин Е и бета-каротин.

Единственная добавка, которая явно принесет пользу, - это фолиевая кислота. Ее рекомендуют принимать женщинам детородного возраста.

Также ученые заявили, что больше пользы организм получит от здоровой пищи, содержащей в себе необходимые витамины в натуральном виде.