Догилева рассказала о состоянии после излечения от COVID-19
Актриса выразила благодарность врачам, медсестрам и санитаркам, которые поставили ее на ноги.
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
Татьяну Догилеву выписали из больницы после перенесенного COVID-19. Об этом рассказала сама актриса.
По словам Догилевой, она уже находится дома. В ковидном отделении 23-й больницы она провела неделю. Актриса выразила благодарность врачам, медсестрам и санитаркам, которые поставили ее на ноги.
«Слов нет, как я благодарна врачам, сестрам и санитаркам, они меня лечили, заботились обо мне, вот выписали... Берегите себя, не болейте! Соблюдайте мены предосторожности!», - написала Догилева в Facebook.
Народная артистка России Татьяна Догилева была доставлена в больницу с пневмонией 8 июля. У нее была диагностирована двусторонняя пневмония, на момент госпитализации поражение легких оценивается в 30%.