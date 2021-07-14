Самый зрелищный: как идет подготовка Главного военно-морского парада к 325-й годовщине российского флота

Главный военно-морской парад, приуроченный к 325-й годовщине со дня основания российского флота, станет самым масштабным и зрелищным за все время проведения. В торжественном смотре примут участие 54 корабля. На кронштадтском рейде впервые разместятся сразу три атомные подводные лодки Северного флота.

Рулевой Алексей Ляшенко поднимает ответный флаг на мачте новейшего тральщика «Владимир Емельянов» – сигнал приветствия головному кораблю. Так начинается новый день его службы на флоте.

До Главного военно-морского парада чуть больше недели. Алексей вновь поведет свой корабль в кильватерном строю. Но на этот раз не по Неве, а в акватории Кронштадта.

«На Неве сложнее было, здесь полегче, здесь нет такого течения как на Неве. Там буквально сносило корабль, он там неуправляемый становится», – рассказывает рулевой.

Шестидесятиметровый тральщик легко подстраиваться под непростые условия на открытой воде. Главное «оружие» этого противоминного корабля – его уникальное оборудование и гидроакустические станции, способные обнаружить мину на различных глубинах даже под трехметровым слоем грунта.

«У нас есть хорошая акустика, которая позволяет увидеть объект во всех проекциях, и мы можем понять, находится она на дне или уже наверху... В ночное время не увидим», – объясняет командир артиллерийской и минно-торпедной боевой части Андрей Потопович.

Для журналистов в кронштадской гавани Ленинградской военно-морской базы день открытых дверей. В первую очередь показывают дебютантов парада. Например, малый ракетный корабль «Одинцово» – первый надводный корабль, оснащенный зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М».

Еще один новичок Главного военно-морского парада в Петербурге – малый ракетный корабль «Зеленый Дол» Балтийского флота. Он пройдет в парадном строю на Неве под разведенными мостами. Ближайший сосед «Зеленого Дола» корвет «Гремящий» – гордость Тихоокеанского флота. Под Андреевским флагом он меньше года.

Малый противолодочный корабль «Уренгой», пожалуй, самый опытный участник парада.

«Волнения нет, есть чувство гордости. Чувство волнения было в первый раз, но поскольку корабли уже в четвертый раз принимают участие, это чувство развеялось как туман над морем», – говорит помощник командира тактической группы по минно-торпедному вооружению Дмитрий Гавоза.

В перерывах между тренировками на кораблях наводят лоск. Следят за каждой мельчайшей деталью. Безупречный внешний вид должен быть и у личного состава.