В стране и мире Умер главный конструктор МиГ-31 Виктория Ивашечкина Об этом сообщили в российской самолетостроительной корпорации (РСК). © Фото: flickr Читайте нас на: Главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков умер в возрасте 62 лет. Об этом говорится в заявлении российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ». «К сожалению, это правда. Валерий Олегович ушел из жизни», - проинформировали в РСК. МиГ-31 – советский и российский двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Был разработан в 1970-х. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика