Умер главный конструктор МиГ-31
Об этом сообщили в российской самолетостроительной корпорации (РСК).
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Главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков умер в возрасте 62 лет. Об этом говорится в заявлении российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ».
«К сожалению, это правда. Валерий Олегович ушел из жизни», - проинформировали в РСК.
МиГ-31 – советский и российский двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Был разработан в 1970-х.