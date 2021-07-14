Блинкен обвинил Россию и Китай в «технологическом авторитаризме»

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Москву и Пекин за действия в IT-сферах, заявив об «ужасах технологического авторитаризма» в России и Китае.

«Больше всего остального наша задача в том, чтобы предложить неоспоримый взгляд на то, как использовать технологии на службе наших людей, защиты наших интересов и поддержания наших демократических ценностей. Недостаточно говорить об ужасах технологического авторитаризма, указывать на то, что страны вроде Китая и России делают. И говорить, что это неправильно и опасно, хотя это так и есть», - цитирует слова Блинкена РИА Новости.

По его словам, официальный Вашингтон придерживается принципов функционирования безопасного и открытого интернета, который становится менее защищенным с каждым днем.

После очередных ничем не подтвержденных заявлений о преступлениях российских хакеров, Блинкен пригрозил, что власти США предпримут решительные шаги в борьбе с ними.