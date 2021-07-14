Угрожал взорвать ж/д станцию: под Тверью задержали неадекватного мужчину

Мужчину, который угрожал взрывом на железнодорожных путях на станции Редкино в Тверской области, задержали.

«Его задержали», - заявила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

По ее словам, мужчина вел себя неадекватно.

При этом в пресс-службе Октябрьской железной дороги уточнили, что из-за инцидента в регионе задерживаются два «Сапсана» и один пригородный поезд, передает ТАСС.

«Время задержек составляет от 20 минут до часа», - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, мужчина стоял на станции с гранатой. Пока неизвестно, была ли граната боевой или учебной.