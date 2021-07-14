Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На адской жаре: пассажирка застрявшего под Новгородом автобуса рассказала об инциденте

Виктория Ивашечкина
20:51 14.07.2021
Из 76 пассажиров трое не стали дожидаться помощи и отправились в Крым своим ходом.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Под Великим Новгородом сломался автобус, который вез туристов из Санкт-Петербурга в Крым.

Около 80 пассажиров, в том числе дети, застряли в тридцатиградусной жаре на заправке неподалеку от деревни Окуловка в Новгородской области. Как стало известно, автобус доехал до остановки, оборудованной туалетом и остановился.

Таким образом, туристам пришлось провести ночь на улице в ожидании другого транспорта. Люди спали на лавках.

Одна из пассажирок рассказала «Звезде» детали произошедшего, отметив, что из 76 пассажиров трое не выдержали жары и отправились в Крым своим ходом.

«На данный момент сижу в автобусе. Встали мы на остановке вчера в 20:00. Вот только сейчас сели в автобус, который мы, надеемся, отправится все-таки в Крым. Здесь находятся пожилые люди, дети. Автобус был обещан из Москвы. В итоге приехал из Ростова-на-Дону. Ждали мы его каждый час, начиная со вчерашнего вечера. Вот такие приключения случились с нами в этом году», - с иронией отметила Юлия Тумасова.

При этом турфирма, в которой петербуржцы приобрели путевку в Крым в своих соцсетях заявила, что обеспечит компенсацию пострадавшим. По словам ее представителей, сотрудники все это время были на связи с пассажирами и отвечали на гневные сообщения в социальных сетях. 

«Мы сразу же связались с транспортной компанией, изначально мы ждали ответа, в чем причина поломки и возможно ли ее устранить. Позже нам сказали, что выехал автобус на замену из Ростова-на-Дону, и будет подан утром. Мы постарались организовать питание по возможности из близлежащего кафе и магазина, в автобусе работал бойлер с горячей водой, кондиционеры», - говорится в заявлении турфирмы.

При этом было подчеркнуто, что ответственность следить за технической частью автобусов, подавать исправную технику, а при необходимости давать замену лежит на самой транспортной компании.

«Автобус отправился без нареканий, также предыдущая группа благополучно вернулась в СПб накануне, но в дороге случилась неисправность. Естественно с нашей стороны будет компенсация. Мы не прячемся от ответственности и всегда стараемся разрешить проблему как можно лучше», - также сказано в сообщении.

Также представители турфирмы отметили, что за 5,5 лет это первый раз, когда автобус задерживается в пути на такое большое время.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:58 В стране и мире
Видео
Обстановка накаляется: как на Украине проходят акции протеста после отставки Авакова
18:52 Армия
Видео
Авиация Минобороны РФ сбросила на очаги лесных пожаров в Якутии более 750 тонн воды
18:26 Армия
Видео
Опубликованы кадры сопровождения Су-27 американского самолета-разведчика над Черным морем
13:05 ОПК
Видео
Секрет «Катюши»: как уникальная боевая машина стала легендой
12:28 Армия
Видео
Сергей Шойгу посетил музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области
Популярное
Видео
Шойгу оценил «шведский стол» в столовой мотострелковой дивизии под Ростовом
Видео
Исследователь раскрыл тайну неизвестных улик по делу о гибели группы Дятлова
Отпуск коту под хвост: россиян предупредили о новой схеме обмана туристов
Ученые доказали бесполезность поливитаминов
В Екатеринбурге сообщили «об инсценировке» в деле гибели группы Дятлова
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.