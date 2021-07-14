На адской жаре: пассажирка застрявшего под Новгородом автобуса рассказала об инциденте

Под Великим Новгородом сломался автобус, который вез туристов из Санкт-Петербурга в Крым.

Около 80 пассажиров, в том числе дети, застряли в тридцатиградусной жаре на заправке неподалеку от деревни Окуловка в Новгородской области. Как стало известно, автобус доехал до остановки, оборудованной туалетом и остановился.

Таким образом, туристам пришлось провести ночь на улице в ожидании другого транспорта. Люди спали на лавках.

Одна из пассажирок рассказала «Звезде» детали произошедшего, отметив, что из 76 пассажиров трое не выдержали жары и отправились в Крым своим ходом.

«На данный момент сижу в автобусе. Встали мы на остановке вчера в 20:00. Вот только сейчас сели в автобус, который мы, надеемся, отправится все-таки в Крым. Здесь находятся пожилые люди, дети. Автобус был обещан из Москвы. В итоге приехал из Ростова-на-Дону. Ждали мы его каждый час, начиная со вчерашнего вечера. Вот такие приключения случились с нами в этом году», - с иронией отметила Юлия Тумасова.

При этом турфирма, в которой петербуржцы приобрели путевку в Крым в своих соцсетях заявила, что обеспечит компенсацию пострадавшим. По словам ее представителей, сотрудники все это время были на связи с пассажирами и отвечали на гневные сообщения в социальных сетях.

«Мы сразу же связались с транспортной компанией, изначально мы ждали ответа, в чем причина поломки и возможно ли ее устранить. Позже нам сказали, что выехал автобус на замену из Ростова-на-Дону, и будет подан утром. Мы постарались организовать питание по возможности из близлежащего кафе и магазина, в автобусе работал бойлер с горячей водой, кондиционеры», - говорится в заявлении турфирмы.

При этом было подчеркнуто, что ответственность следить за технической частью автобусов, подавать исправную технику, а при необходимости давать замену лежит на самой транспортной компании.

«Автобус отправился без нареканий, также предыдущая группа благополучно вернулась в СПб накануне, но в дороге случилась неисправность. Естественно с нашей стороны будет компенсация. Мы не прячемся от ответственности и всегда стараемся разрешить проблему как можно лучше», - также сказано в сообщении.

Также представители турфирмы отметили, что за 5,5 лет это первый раз, когда автобус задерживается в пути на такое большое время.