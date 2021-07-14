Более 100 студентов отравились на базе отдыха в Ленинградской области

Более 100 студентов Петербургского госуниверситета путей сообщения императора Александра I отравились в корпусе для отдыха геобазы вблизи поселка Плоское в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, после вечернего приема пищи 11 июля 2021 года 125 совершеннолетних студентов почувствовали признаки отравления... 13 июля в Роспотребнадзор из ГБУЗ ЛО "Лужская межрайонная больница" поступили экстренные извещения о регистрации острой кишечной инфекции у шести студентов», – говорится в сообщении.

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области проводит по факту санитарно-эпидемиологическое расследование с забором продуктов питания и воды. Деятельность базы временно приостановлена.

Проверку также организовала транспортная прокуратура, которая выяснит все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям должностных лиц университета по вопросу законности организации отдыха на геобазе, в том числе, на платной основе.