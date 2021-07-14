Обстановка накаляется: как на Украине проходят акции протеста после отставки Авакова

Конституционный суд Украины подтвердил правомочность закона об украинском языке - как государственном. Этот документ, предполагающий использование исключительно мовы во всех сферах жизни, подписывал еще Петр Порошенко.

Владимир Зеленский обещал тщательно проанализировать на предмет соответствия основному закону страны. Но высший судебный орган противоречий не нашел.

А у стен Верховной Рады сегодня в рукопашную сошлись полицейские. Крики «Ганьба» - то есть «позор» - все это знакомая картина постмайдана. На этот раз справедливости требуют отставные силовики. Национальной полиции подняли зарплаты, а пенсии у старой гвардии остались те же. Не хватает на жизнь и коммуналку - жалуются люди.

Больше 5 тысяч человек, но их не хотят услышать. Атмосфера накаляется. Раду пытаются взять штурмом. Накануне этого митинга стало известно: глава МВД Арсен Аваков уйдет в отставку. За экс-министром тянется целый шлейф коррупционных скандалов: кража 50 гектаров государственной земли, дело рюкзаков - на фабрике его сына шили аммуницию для полицейских, а он покупал ее по завышенным ценам. Но поможет ли эта отставка решить проблемы зарплат и пенсий - большой вопрос.

В 15 раз подняли стоимость жилищно-коммунальных услуг. В пять раз выросли цены. Уровень преступности вырос в разы, даже в десятки. Убийства стали обыденностью. Выросла преступность.

Полицейские своих бывших коллег в Раду не пустили, отгоняли дубинками и слезоточивым газом. Никто из представителей власти к людям не вышел. У парламентариев была другая забота - как расправиться с депутатами-оппозиционерами, при помощи, кстати, все тех же действующих силовиков.

СБУ вызвала на допрос сопредседателя парламентской фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь» Юрия Бойко и его подчиненных. Их обвиняют в подписании Харьковских соглашений 2010 года. Тогда присутствие российского флота в Крыму продлили на 25 лет. В обмен на 30% снижение цены на экспортный газ.

Лидер «Оппозиционной Платформы - за Жизнь» Виктор Медведчук сейчас под домашним арестом. Его обвиняют в измене Родине. За признание Крыма российским и попытки наладить диалог с нашей страной.