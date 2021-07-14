Маршани ответил на сообщения о своем задержании

Адвокат Тимур Маршани ответил на сообщения о том, что он якобы задержан. По его словам, эта информация не соответствует действительности.

«Нет, неправда», - ответил он на соответствующий вопрос «Звезды».

Ранее появилась информация о том, что Маршани задержан в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Заседание суда по избранию меры пресечения для юриста, согласно данным сайта судов общей юрисдикции, назначено на 17.00 14 июля.