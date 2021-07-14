Опубликованы кадры сопровождения Су-27 американского самолета-разведчика над Черным морем

Сегодня российские военные обнаружили над нейтральными водами Черного моря неопознанную воздушную цель, приближающуюся к границам России.

Для опознания и недопущения пересечения Государственной границы РФ в воздухе был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа.

Цель была идентифицирована, как самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Российские истребитель сопроводил его над акваторией Черного моря. Когда американский самолет развернулся, Су-27 без происшествий вернулся на аэродром.

Полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Границы России нарушены не были.