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Опубликованы кадры сопровождения Су-27 американского самолета-разведчика над Черным морем

Тимур Шерзад
18:26 14.07.2021
Для опознания и недопущения пересечения Государственной границы РФ в воздухе был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Сегодня российские военные обнаружили над нейтральными водами Черного моря неопознанную воздушную цель, приближающуюся к границам России. 

Для опознания и недопущения пересечения Государственной границы РФ в воздухе был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа. 

Цель была идентифицирована, как самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Российские истребитель сопроводил его над акваторией Черного моря. Когда американский самолет развернулся, Су-27 без происшествий вернулся на аэродром. 

Полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Границы России нарушены не были. 

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