У берегов Невы: два десятка кораблей поучаствуют во второй ночной тренировке парада ко Дню ВМФ

Около 20 боевых кораблей пройдут по Неве в ходе второй ночной тренировки Главного военно-морского парада, которая состоится 15 июля с 04.30 до 05.30, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«Около 20 боевых кораблей и катеров различного класса и водоизмещения ВМФ России пройдут по реке Нева от Благовещенского до Троицкого мостов в ходе второй ночной тренировки Главного военно-морского парада в акватории реки Нева в Санкт-Петербурге. План тренировки утвержден главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым», - говорится в сообщении.

Управление тренировкой будет вестись с борта, установленного в акватории Невы, новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов», где будет размещена рабочая группа Главного командования ВМФ и Ленинградской военно-морской базы.

Результаты первой ночной тренировки кораблей на Неве будут доложены главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову.