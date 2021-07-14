Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира

Российские вооруженные силы имеют самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди армий мира - почти 71%, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня все - кто со злостью, кто с одобрением - понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира», - сказал Шойгу в среду на встрече с коллективом компании «Роствертол».

Он добавил, что в стратегических ядерных силах, процент современной техники превышает 80%.

«83% - это стратегические ядерные силы, которые составляют основу системы ядерного сдерживания, нашего ядерного щита», - сказал министр.

По словам Шойгу, здесь надо говорить с благодарностью о российских ученых, конструкторах, которые в безвременье сумели сохранить и научный потенциал, и многое другое для того, чтобы сделать тот рывок, о котором сказал в 2018 году президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному Собранию.

Министр отметил, что за последние восемь-девять лет удалось кардинально изменить ситуацию в Вооруженных силах, отношение к армии.