Мощи святого адмирала Федора Ушакова будут доставлены в Кронштадт

Мощи святого праведного воина адмирала Федора Ушакова будут завтра доставлены в Кронштадт из Санаксарского монастыря.

«Завтра, 15 июля, в первой половине дня, мощи святого праведного воина Адмирала Федора Ушакова будут доставлены из Санаксарского мужского монастыря самолетом военно-транспортной авиации на аэродром Громово, где состоится торжественная церемония встречи. Затем рака с мощами Адмирала Ушакова будет доставлена в Кронштадт. Завтра же, в преддверии Главного военно-морского парада Главным командованием Военно-морского флота совместно с Русской православной церковью в Кронштадте будет организована церемония принесения мощей святого праведного воина Федора Ушакова из Санаксарского мужского монастыря в Главный храм Военно-морского флота - Кронштадтский морской собор. После церемонии состоится молебен», - сообщил главком ВМФ Николай Евменов.

На следующий после этого день, 16 июля, мощи привезут на Петровскую пристань Кронштадта. Их погрузят на катер, который проследует вдоль военных кораблей на рейде Кронштадта и рейде Невы. Экипажи кораблей при этом будут построены на палубах для приветствия святыни.

Мощи будут находиться в Кронштадтском морском соборе с 16 по 25 июля, им смогут поклониться как военнослужащие, так и жители и гости Кронштадта и Петербурга.

Адмирал Федор Федорович Ушаков командовал Черноморским флотом и русской эскадрой в Средиземном море, не проиграл ни одного сражения, не потерял в боях ни одного корабля, ни один его подчиненный не попал в плен.

После выхода в отставку жил в монастыре и прославился праведной жизнью. В 2001 году Русской православной церковью Федор Ушаков причислен к лику святых в чине праведного воина.