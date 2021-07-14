Матыцин объяснил, зачем российским олимпийцам выдали методички

Рекомендации для спортсменов разрабатываются при подготовке к каждой Олимпиаде, они информируют олимпийцев о любых деталях, в том числе о поведении на мероприятии. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, отвечая на вопрос об инструкции участникам Игр, разосланную Олимпийским комитетом России (ОКР).

Ранее российские спортсмены получили от ОКР методичку, в которой разъясняется, как вести себя в социальных сетях и отвечать на провокационные вопросы СМИ. В частности, олимпийцев призвали внимательно отнестись к тому, что они пишут и публикуют в Сети, что лайкают и какие оставляют комментарии, а также научили правильно отвечать на вопросы о BLM и харассменте.

«Мы вместе работаем с Олимпийским комитетом России, у нас единый штаб по подготовке к Олимпийским играм. И, конечно, мы максимально хотим сделать так, чтобы спортсмены были максимально информированы о любых деталях: о поведении, о форме, о системе тестирования, о нахождении в Олимпийской деревне, о каких-то условиях, связанных с передвижениями, поведением в аэропорте, заполнении неких документов. Поэтому, конечно же, подготовлены соответствующие рекомендации, они всегда готовятся к каждым Олимпийским играм», - пояснил Матыцин «Звезде».

Что касается провокационных вопросов, то, как отметил министр, российские спортсмены всегда были компетентными и грамотными: большинство из них либо учится в университетах либо уже получили высшее образование, а также имеют большой опыт выступления на международных соревнованиях.